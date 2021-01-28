В четверг в штаб-квартире Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы 2023 года среди молодежных сборных

UEFA

В четверг в штаб-квартире Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы 2023 года среди молодежных сборных.

Российская национальная команда под руководством Михаила Галактионова, составленная из игроков до 21 года, сыграет в группе С со сверстниками из Испании (действующий чемпион), Словакии, Северной Ирландии, Литвы и Мальты.

Групповой этап квалификации пройдет с марта 2021 по июнь 2022 года. Девять победителей групп и лучшая команда из занявших второе место попадут в финальную стадию напрямую. Остальные обладатели вторых мест в сентябре 2022 года разыграют еще четыре путевки в стыковых матчах.

???????? Россия сыграет с Испанией ✔️

???????? Украина - с Францией и Сербией ✔️



⚡️ Жеребьевка отборочного турнира ЕВРО-2023 среди молодежи ???? pic.twitter.com/ZWQtpyigti — УЕФА (@UEFAcom_ru) January 28, 2021

Грузия и Румыния на правах хозяев примут участие в финальной стадий, которая пройдет летом 2023 года.

Напомним, что подопечные Галактионова осенью впервые с 2013 года пробилась в финальную часть ближайшего чемпионата Европы , который пройдет в марте в Венгрии и Словении.

Молодежка РФ ранее лишь трижды в своей истории пробивалась в финальную стадию первенства континента и ни разу не проходила квалификацию на Олимпийские игры. Два выхода на Евро пришлись на девяностые годы (1994 и 1998), еще один случился семь лет назад - в 2013 году.