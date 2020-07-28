Российский голкипер клуба НХЛ "Флорида" Сергей Бобровский попал в число номинантов на приз "Кинг Клэнси Трофи", вручаемый игроку, который является примером для партнеров на льду и вне его и принимает активное участие в общественной жизни.

В апреле Бобровский пожертвовал 100 тысяч долларов на зарплаты работникам домашней арены клуба, которые лишились своих мест из-за паузы в НХЛ, вызванной пандемией коронавируса.

Трое финалистов на награду будут объявлены в начале августа. Победителя определит комитет руководителей НХЛ во главе с комиссаром Гэри Беттмэном и его заместителем Биллом Дэйли.

Обладатель трофея получит 25 тысяч долларов, которые он сможет потратить на благотворительные цели по своему выбору. Победители всех наград НХЛ будут объявлены во время финалов конференций плей-офф НХЛ в сентябре. "Кинг Клэнси Трофи" вручается с 1988 года. Российские игроки его не получали ни разу.