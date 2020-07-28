Morio / wikimedia.org Бывший пилот "Формулы-1" итальянец Алессандро Дзанарди, в июне попавший в серьезное ДТП, вновь перенес операцию в отделении нейрохирургии в больнице Милана

Morio / wikimedia.org

Бывший пилот "Формулы-1" итальянец Алессандро Дзанарди, в июне попавший в серьезное ДТП, вновь перенес операцию в отделении нейрохирургии в больнице Милана. Сейчас состояние 53-летнего итальянца стабильное, сообщает Autosport.

Дзанарди угодил в аварию во время велогонки. Спортсмен потерял управление и столкнулся с грузовиком, после чего с множественными травмами был доставлен в больницу Сиены на вертолете.

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На прошлой неделе он был переведен в реабилитационный центр в коммуне Коста-Мазнага, а 24 июля объявили, что его отправили в реанимационное отделение больницы в Милане из-за нестабильного состояния.

"Клинические и рентгенологические тесты подтверждают успешный результат процедур лечения, и текущее клиническое состояние пациента, который все еще находится в больнице в отделении нейрохирургии и интенсивной терапии, кажется стабильным", - сообщили в больнице в Милане.

Дзанарди, который перенес уже четвертую за последнее время операцию, лишился обеих ног после гонки в серии CART в 2001 году. Итальянец является четырехкратным паралимпийским чемпионом в классе ручных велосипедов. В "Формуле-1" Алессандро выступал с 1991 по 1994 год, а также в сезоне-1999.Больших успехов он добился в американской серии CART, где дважды становился чемпионом (1997,1998).