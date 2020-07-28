Спортивный директор "Формулы-1" Росс Браун допускает возможность, что в чемпионате в ближайшие годы может снова появиться российская команда.

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"Нам необходим период стабильности после этой глобальной пандемии, и мы также хотим, чтобы новые правила начали действовать с 2022 года. У нас отличная стартовая решетка с десятью яркими командами, и нет необходимости увеличивать это число.

Однако новый экономический климат в "Формуле-1", бюджетные ограничения и более справедливое распределение призового фонда делают инвестиции в нашу команду гораздо более привлекательными. Если возникнет интерес со стороны российской команды или любой другой, который мы посчитаем устойчивым, мы будем полностью открыты для рассмотрения такой возможности", - сказал Браун ТАСС.

Ранее в "Формуле-1" выступали две команды с российской лицензией: "Мидланд" (2006) и "Маруся" (2012-2014). На данный момент в "Формуле-1" задействован один российский гонщик: Даниил Квят из команды "Альфа Таури".