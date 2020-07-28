Наставник футбольного клуба "Ливерпуль" Юрген Клопп признан лучшим тренером сезона в Англии по версии Ассоциации тренеров английских лиг (LFA)

Alexander Migl / commons.wikimedia.org В прошедшем сезоне "Ливерпуль" досрочно стал чемпионом Англии, набрав по итогам турнира 99 очков. Для команды это чемпионство стало первым за 30 лет, а отрыв от второго места составил 18 очков

Ruaraidh Gillies / commons.wikimedia.org

Наставник футбольного клуба "Ливерпуль" Юрген Клопп признан лучшим тренером сезона в Англии по версии Ассоциации тренеров английских лиг (LFA). Награда, вручаемая лучшему тренеру сезона, носит имя бывшего наставника "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона.

В прошедшем сезоне "Ливерпуль" досрочно стал чемпионом Англии, набрав по итогам турнира 99 очков. Для команды это чемпионство стало первым за 30 лет, а отрыв от второго места составил 18 очков.

"Юрген, потрясающе, - приводит слова Фергюсона Sky Sports. - С тех пор, как "Ливерпуль" выигрывал чемпионат Англии, прошло три десятка лет. Ты действительно заслужил это. Уровень производительности "Ливерпуля" был фантастическим. Твоя личность прошла через весь клуб. Думаю, это было великолепное выступление. Прощаю, что разбудил меня в полчетвертого утра, чтобы сказать, что выиграл чемпионат. Ты заслужил это, отлично сработано".

Congratulations to @LFC Manager Jürgen Klopp for winning The Sir Alex Ferguson trophy for the LMA Manager of the Year #LMAAnnualAwards pic.twitter.com/tJZrjXC0jx— LMA (@LMA_Managers) July 27, 2020

Клопп стал первым в истории немецким тренером, выигравшим титул чемпиона Англии. Наставник возглавил "Ливерпуль" в октябре 2015 года, до этого он работал с дортмундской "Боруссией", с которой дважды стал чемпионом Германии и вышел в финал Лиги чемпионов, и "Майнцем".