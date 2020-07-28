NEFTEKHIMIK Hockey Club / YouTube Последним местом Андрея Назарова был нижнекамский "Нефтехимик", пост главного тренера которого он покинул в декабре 2018 года

NEFTEKHIMIK Hockey Club / YouTube

Российский тренер Андрей Назаров, который прошлым летом предлагал арестовывать хоккеистов за критику КХЛ на 15 суток и помещать их в камеру без туалета, готов возглавить хабаровский "Амур" после ухода с поста главного тренера клуба Александра Гулявцева.

"Знаю про уход Александра Гулявцева из "Амура". Хочу пожелать коллеге успехов в дальнейшем, - сказал Назаров Чемпионату. - Готов ли сам возглавить "Амур"? Я готов к работе, в Хабаровске собралась крепкая команда с хорошим подбором игроков и большими амбициями. Но вы знаете, не все зависит от наших хотелок.

Готов вступить в партию моего старого друга Владимира Вольфовича Жириновского и помочь его однопартийцу, еще одному моему товарищу Михаилу Владимировичу Дегтяреву с развитием в Хабаровском крае спорта в целом и хоккея в частности. Дегтярев ведь сейчас занимает пост временно исполняющего обязанности губернатора в этом стратегически важном для России регионе. Для спорта, к слову, он человек далеко не чужой, работал председателем комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. На самом деле, повторюсь, я готов к работе и новому вызову".

Последним местом работы Андрея Назарова был нижнекамский "Нефтехимик", пост главного тренера которого он освободил в декабре 2018 года.