Полузащитник "Мальорки" Лука Ромеро, который дебютировал в чемпионате Испании в возрасте 15 лет и 219 дней и стал самым молодым игроком в истории турнира, не испытывает восторг, когда его сравнивают с Лионелем Месси из "Барселоны".

"Меня раздражают сравнения с Месси. Существует только один Месси, а я хочу сделать себе имя сам. Хочу быть Лукой Ромеро. Я родился в Мексике, но моя семья родом из Аргентины. Если меня захотят видеть в сборной Аргентины, то я бы тоже хотел играть за них.

Я предпочитаю быть на поле плеймейкером. В "Мальорке" такая роль на поле есть. Если такого игрока нет, то я предпочитаю находиться на правом фланге. Я сильно прибавил с тех пор, как стал игроком "Мальорки". Мне удалось развить праву ногу, которую я раньше почти не использовал", - цитирует Ромеро Marca.

???????? "Si me siguen queriendo en Argentina, seguiré jugando en Argentina", afirma la joven promesa del Mallorca, que recientemente se convirtió en el futbolista más joven en disputar un partido de Liga ???????? pic.twitter.com/bU1pILZ8un— MARCA (@marca) July 27, 2020

В минувшем чемпионате Испании 15-летний Ромеро только один раз вышел на замену в конце матча с мадридским "Реалом", проведя на поле семь минут.