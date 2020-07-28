Полузащитник "Мальорки" Лука Ромеро
 
Полузащитник "Мальорки" Лука Ромеро
RCD Mallorca / youtube.com

Полузащитник "Мальорки" Лука Ромеро, который дебютировал в чемпионате Испании в возрасте 15 лет и 219 дней и стал самым молодым игроком в истории турнира, не испытывает восторг, когда его сравнивают с Лионелем Месси из "Барселоны".

"Меня раздражают сравнения с Месси. Существует только один Месси, а я хочу сделать себе имя сам. Хочу быть Лукой Ромеро. Я родился в Мексике, но моя семья родом из Аргентины. Если меня захотят видеть в сборной Аргентины, то я бы тоже хотел играть за них.

Я предпочитаю быть на поле плеймейкером. В "Мальорке" такая роль на поле есть. Если такого игрока нет, то я предпочитаю находиться на правом фланге. Я сильно прибавил с тех пор, как стал игроком "Мальорки". Мне удалось развить праву ногу, которую я раньше почти не использовал", - цитирует Ромеро Marca.

В минувшем чемпионате Испании 15-летний Ромеро только один раз вышел на замену в конце матча с мадридским "Реалом", проведя на поле семь минут.