Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов проведет титульный бой с временным чемпионом организации американцем Джастином Гэтжи 24 октября.

"Бой состоится 24 октября", - сказал глава UFC Дэйна Уайт в эфире телеканала CNN, не сообщив при этом место проведения поединка.

Ранее Уайт отмечал, что поединок, вероятно, пройдет на "Бойцовском острове" в Абу-Даби.

Изначально планировалось, что их поединок возглавит турнир в Абу-Даби 19 сентября. Однако в команде россиянина сообщили, что этого не будет. 3 июля тренер и отец чемпиона UFC Абдулманап Нурмагомедов умер на 58-м году жизни из-за осложнений, перенесенных после заражения коронавирусом.

Последний бой Нурмагомедов провел 7 сентября 2019 года, защитив титул в поединке с американцем Дастином Порье. Нурмагомедов стал чемпионом UFC в 2018 году. Всего в активе 31-летнего спортсмена 28 побед и ни одного поражения.

Гэтжи владеет титулом временного чемпиона UFC в легком весе. В мае он техническим нокаутом победил американца Тони Фергюсона, с которым изначально должен был встретиться Нурмагомедов. Всего на счету 31-летнего спортсмена 22 победы и два поражения.