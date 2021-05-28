Фигуристка Анна Щербакова

Yuuliiya / wikipedia.org

Отечественное издание журнала Forbes представило финальную тройку самых перспективных россиян до 30 лет среди спортсменов. В рейтинг "30 до 30" традиционно попадают персоны, к 30 годам получившие признание в профессиональном сообществе и прославившиеся на мировом уровне.

Победителями в спортивной номинации оказались 17-летняя фигуристка Анна Щербакова, 26-летний хоккейный вратарь Андрей Василевский и 19-летний геймер CS:GO Дмитрий Sh1ro Соколов.

Щербакова в 2021 году завоевала золотую медаль на своем дебютном чемпионате мира, заработав за эту победу 64 тысячи долларов. Также в составе сборной Анна стала победительницей командного чемпионата мира.

Василевский в прошлом году стал обладателем Кубка Стэнли, а ранее признавался лучшим вратарем регулярного сезона НХЛ. Его действующий восьмилетний контракт с "Тампой" подписан на 76 млн долларов.

Соколов является игроком команды Gambit Esports, занимающей первое место в пятерке лучших клубов CS:GO. За три года он накликал мышкой 168 тысяч долларов призовых.

Номинантами от спорта также были Джами Jame Али (CS:GO), Алексей Миранчук (футбол), Никита Нагорный (спортивная гимнастика), Юлия Ступак (лыжные гонки), Петр Ян (смешанные единоборства), Роберт Шварцман (автогонки) и Андрей Рублев (теннис).

Лонг-лист из 100 претендентов на награду формировался редакторами Forbes с помощью экспертов в различных сферах. В общей сложности награда была вручена в 10 категориях, в каждой из которых оказалось по три лауреата.