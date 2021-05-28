Сергей Бобровский

Сидик из ПТУ / Wikimedia Commons

Голкипер "Флориды Пантерз" Сергей Бобровский пополнит состав сборной России на чемпионате мира по хоккею после вылета своего клуба из розыгрыша Кубка Стэнли. Как сообщает Федерация хоккея России, легионер уже дал свое согласие на участие в турнире и прибудет в Ригу 29 мая.

В ночь на четверг по московскому времени "Флорида" проиграла "Тампе" со счетом 0:4 в шестом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ, позволив сопернику закрыть серию до четырех побед - 4-2.

Из-за карантина 32-летний вратарь сможет принимать участие в матчах только через семь дней, если все его тесты на коронавирус дадут отрицательный результат. Таким образом, он сможет занять место в рамке не раньше четвертьфинала, матчи которого запланированы на 3 июня.

⚡⚡⚡ Сергей Бобровский присоединится к сборной России и сыграет на чемпионате мира.



Вратарь прилетит в Ригу 29 мая pic.twitter.com/6Xg1mI6AEV — Хоккей России (@russiahockey) May 27, 2021

Сборной России на предварительном этапе чемпионата мира осталось провести три матча - против Швейцарии (29 мая), Швеции (31 мая) и Белоруссии (1 июня). Подопечные Валерия Брагина на сегодняшний день с девятью очками занимают первое место в турнирной таблице группы A , столько же баллов у словаков и швейцарцев. В плей-офф выйдут четыре лучшие команды.

Отметим, что россияне возглавили группу после того, как победившая их сборная Словакии в четвертом туре потерпела разгромное поражение от швейцарцев со счетом 1:8.

Групповой этап чемпионата завершится 1 июня.