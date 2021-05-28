Второй фигурист из России за последние девять дней принял решение сменить спортивное гражданство, чтобы представлять на соревнованиях другую страну. Егор Мурашов будет биться за медали под флагом Швейцарии, а Владимир Самойлов вскоре должен стать поляком.

Тренер 21-летнего Мурашова Виктория Буцаева сообщила, что ее подопечного уже отчислили из школы, где он занимался.

"Егор намерен выступать за Швейцарию и уже официально покинул нашу школу. Причиной его отчисления явился именно переход в другую страну, а не уровень результатов", - отметила Буцаева в интервью ТАСС.

На последнем чемпионате России Мурашов занял 13-е место.

В середине мая Федерация фигурного катания на коньках России получила от другого подопечного Буцаевой - Владимира Самойлова - заявление о намерении выступать за сборную Польши. По данным газеты "Спорт-Экспресс" , это заявление пока находится на стадии рассмотрения.

Лучшим результатом 22-летнего Самойлова на чемпионате страны было шестое место. Спортсмен ранее успел потренироваться у Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко.

Несколько лет назад за Грузию начал выступать ученик Тутберидзе Морис Квителашвили, а чуть больше года назад он стал третьим на чемпионате Европы. Екатерина Рябова заняла высокое шестое место на том же континентальном турнире, представляя Азербайджан.