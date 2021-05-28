Бывшие участницы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американки Пейдж Ванзант и Рэйчел Остович проведут бой на голых кулаках в лиге Bare Knuckle FC. Поединок между любимицами фанатов MMA по правилам бокса без перчаток состоится 23 июля в рамках турнира BKFC 19.

Обе спортсменки считаются секс-символами MMA и пользуются широкой популярностью в социальных сетях, в том числе и благодаря откровенным снимкам.

Первый бой девушек состоялся в январе 2019 года на турнире UFC Fight Night 143 и завершился досрочной победой Ванзант рычагом локтя в первом раунде. После этого дела у них не заладились и девушки были уволены из UFC, подписав контракты с кулачной лигой.

Предстоящая встреча станет дебютом 30-летней Остович под эгидой BKFC, а 27-летняя Ванзант в феврале неудачно дебютировала в организации, уступив единогласным решением Британи Харт.

Всего на счету Пейдж 13 боев и 8 побед в ММА, Рэйчел может похвастаться четырьмя победами в 10 поединках.