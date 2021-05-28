Шесть стран мира объявили о тотальной вакцинации своих олимпийцев

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Национальные олимпийские комитеты (НОК) шести стран объявили Международному олимпийскому комитету (МОК) и оргкомитету Олимпиады в Токио, что все члены их делегаций пройдут полный курс вакцинации от коронавируса перед прибытием в Японию.

Как сообщается на сайте МОК, подобные заверения поступили от Бангладеш, Индии, Мальдив, Непала, Пакистана и Шри-Ланки. Эти страны включены в список государств и регионов, в отношении которых действуют самые строгие ограничения на въезд в Японию.

Все эти страны также заверили МОК, что проведут дополнительное тестирование членов своих делегаций перед отъездом, сверх требований свода правил.

"МОК очень тепло приветствует это обязательство, поскольку оно представляет собой мощный сигнал от заинтересованных сторон в олимпийском сообществе о том, что все делают все возможное, чтобы Игры были безопасными для участников и японского народа", - говорится в заявлении комитета.

The National Olympic Committees of Bangladesh, India, Maldives, Nepal, Pakistan and Sri Lanka have pledged that their delegations will arrive for @Tokyo2020 fully vaccinated.



They are part of the 75% of Village residents that already secured vaccination.https://t.co/jxks9on5yz — IOC MEDIA (@iocmedia) May 28, 2021

Напомним, что в России вакцинация олимпийцев "дело добровольное, но необходимое" . Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков ожидает, что доля привитых спортсменов перед их отправкой в Токио составит не менее двух третей.

На прошлой неделе президент МОК Томас Бах также заявил, что более 80% жителей олимпийской деревни в Токио будут вакцинированы.

Тем временем агентство Kyodo в пятницу сообщило о планах правительства Японии продлить режим чрезвычайной ситуации в девяти префектурах страны до 20 июня.

Таким образом, режим будет еще действовать минимум за три дня до старта Олимпиады.

Japan extends COVID-19 state of emergency to June 20 as Olympics loom#coronavirushttps://t.co/qQ0dDralnd — Kyodo News | Japan (@kyodo_english) May 28, 2021

Ранее МОК заверял, что Игры в Токио состоятся с 23 июля по 8 августа, даже если в Японии будет действовать режим ЧС.