Всемирное антидопинговое агентство (WADA) призвало Международную федерацию спортивной стрельбы (ISSF) перенести в другую страну чемпионат мира 2022 года, который должен пройти в России, чтобы обеспечить выполнение санкций в отношении российского спорта.

По данным портала Inside the Games , на данный момент ISSF занимается поиском альтернативного места проведения для мирового первенства, которое запланировано на период с 14 по 31 августа 2022 года.

Согласно наложенным на Россию санкциям WADA, которые частично поддержал Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS), страна в течение двух лет не имеет права проводить турниры калибра чемпионата мира. Постановление предписывает профильным федерациям лишать Россию чемпионатов до декабря 2022 года, "если это не будет юридически или практически невозможно сделать".

"Хотя мы по-прежнему разочарованы тем, что не все рекомендуемые нами санкции были одобрены CAS, мы продолжим следить за полным выполнением решений суда", - заявили в WADA.

Федерация спортивной стрельбы разослала письма входящим в организацию национальным ассоциациям, в которых содержится требование WADA и вопрос, смогут ли они принять у себя чемпионата мира в эти или любые альтернативные даты в 2022 году.

В марте этого гола ISSF сообщила WADA о невозможности переноса чемпионата мира из России, так как со стороны Стрелкового союза РФ может последовать судебный иск с требованием возмещения около 6 млн евро за нарушение договора об организации чемпионата.

Добавим, что главой Международной федерации спортивной стрельбы является российский миллиардер Владимир Лисин. Стрелковый союз России последние 18 лет возглавлял он же, передав осенью прошлого года бразды правления своему доверенному лицу.