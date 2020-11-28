Майк Тайсон Рой Джонс - младший

PopularImages / DepositPhotos Рой Джонс - младший

Slavikboxerr / DepositPhotos

В Лос-Анджелесе на официальной процедуре взвешивания боксеров Рой Джонс - младший, имеющий российское гражданство, показал на весах перед выставочным боем против Майка Тайсона вес 95,2 кг. Тайсон оказался тяжелее соперника почти на пять кг (99,8 кг).

Поединок между Тайсоном и Джонсом-младшим начнется рано утром 29 ноября по московскому времени на арене "Стейплс-центр" в Лос-Анджелесе. Он будет состоять из восьми двухминутных раундов.

На бое не будет присутствовать официальная судейская бригада, но за ним будут наблюдать три бывших чемпиона мира по версии WBC, которые объявят неофициального победителя поединка, если он не будет завершен досрочно.

Тайсону 54 года, он провел 58 поединков, одержал 50 побед (44 нокаутом), потерпел шесть поражений. Майк становился абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, владельцем поясов WBC, WBA и IBF.

Джонсу 51 год, он завершил карьеру в 2018 году. Рой был абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе, а также чемпионом мира в четырех весовых категориях. Всего на его счету 66 побед (47 нокаутом) и девять поражений.