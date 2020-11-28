Трехкратный чемпион Великобритании по скачкам ирландец Ошин Мёрфи отстранен лишь на три месяца от соревнований во Франции из-за положительного результата теста на кокаин. В ходе расследования установили, что наркотик попал в организм спортсмена через половой контакт.

Мёрфи утверждал, что занимался сексом в ночь перед допинг-тестированием накануне соревнований во Франции. Исходя из этого факта, Федерация конного спорта Франции смягчила наказание 25-летнему ирландцу до трех месяцев, он будет отбывать дисквалификацию с 11 декабря по 11 марта.

"Я разочарован тем, что мне все равно придется отбыть трехмесячную дисквалификацию, но рад, что члены комиссии приняли представленные доказательства, и очень доволен, что меня оправдали по обвинению в употреблении кокаина", - заключил Мёрфи.

По информации британской вещательной корпорации ВВС, Федерация скачек Великобритании также поддержала дисквалификацию Мёрфи, отстранив его от соревнований до начала следующего сезона - 27 марта.

Мёрфи - трехкратный чемпион Великобритании, многократный победитель международных турниров. Всего за карьеру ирландский спортсмен заработал более 17 млн фунтов призовых, отмечает ТАСС.