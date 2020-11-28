В организации "Футбол против расизма в Европе" (FARE) прокомментировали инцидент, произошедший на матче четвертого тура Лиги Европы ЦСКА - "Фейеноорд". Болельщики московского клуба во время игры скандировали оскорбительные кричалки в адрес главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

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"Использование оскорбительных выражений о сексуальной ориентации для оскорбления кого-либо, безусловно, является гомофобией. Гомофобия в футболе остаётся одной из самых разрушительных форм дискриминации, в том числе оскорбления на почве действительной или приписываемой сексуальной ориентации или использование выражений о сексуальной ориентации в качестве оскорбления. Это дискриминация против ЛГБТИК + людей и имеет разрушительное воздействие как на игроков, так и на болельщиков, которые исключаются из футбола.

Только дисциплинарный комитет УЕФА принимает решения, на основе своих дисциплинарных правил и обстоятельств каждого дела, мы не участвуем в этом процессе. Статья 14 предусматривает минимальное наказание в виде частичного закрытия стадиона, если один или несколько болельщиков допускают дискриминационное поведение", - сказали Чемпионату в FARE.

Национальная команда под руководством Черчесова не может выиграть шесть матчей подряд. В последней и решающей игре Лиги наций россияне уступили Сербии со счетом 0:5 и упустили возможность выйти в высший дивизион турнира по итогам сезона, а также опустились в третью корзину отбора на чемпионат мира 2022 года. За последние два месяца команда потеряла семь позиций в рейтинге ФИФА.

Сам тренер на этой неделе заявил в прямом эфире телеканала "Матч ТВ", что не собирается добровольно уходить в отставку, переложив ответственность за поражения на самих игроков и кадровые проблемы.