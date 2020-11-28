canno73 / DepositPhotos Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон оказался лучшим в квалификации Гран-при Бахрейна

canno73 / DepositPhotos

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон оказался лучшим в квалификации Гран-при Бахрейна, которая состоялась в рамках 15-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Лучший круг британец, оформивший досрочно седьмое чемпионство, проехал за 1 минуту 27,264 секунды.

"Я почти не отмечал свой седьмой титул, а продолжал тренироваться и фокусироваться на предстоящих гонках, - приводит слова Льюиса ВВС. - Я получил удовольствие, выдав такой круг, а это - самое главное. Это дает возможность пилотировать без лишнего давления. Я всегда работаю на пределе, самое главное - найти баланс".

Вторым в квалификации стал партнер Хэмилтона по команде финн Валттери Боттас (+0,289 секунды), третьим - нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" (+0,414).

Россиянин Даниил Квят, представляющий "Альфа Таури", пробился в третий сегмент и стартует в воскресенье с десятой позиции. Гонка состоится в воскресенье, начало - 17:10 по московскому времени.