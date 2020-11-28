Причиной смерти аргентинца Диего Марадоны стал острый отек легких, вызванный обострением хронической сердечной недостаточности, сообщает издание Clarin.

По информации источника, вскрытие также показало, что сердце легенды мирового футбола было больше нормы в два раза, его сохранили для изучения.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что сам Марадона в завещании велел после смерти забальзамировать свое тело и выставить на всеобщее обозрение, но окончательное решение по поводу захоронения было принято наследниками футболиста.

"Я не хочу статую, они мне не нравятся, иногда они совершенно не похожи на оригинал. Когда я умру, я хочу, чтобы это был я, чтобы люди приветствовали меня", - цитирует волю Диего портал Infobae со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении журналистов.

Из-за смерти Марадоны в Аргентине объявили общенациональный траур - три дня будут приспущены государственные флаги, а на телевидении не будет развлекательных программ.