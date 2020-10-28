Международный союз биатлонистов (IBU) может оспорить оправдательный приговор в отношении российского спортсмена Алексея Слепова по делу о пропуске им трех допинг-тестов, вынесенный недавно Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

33-летний Слепов пропустил три теста в течение 12 месяцев, что является нарушением антидопинговых правил и должно повлечь за собой дисквалификацию сроком до двух лет. Однако новое руководство РУСАДА, изучив представленные атлетом объяснения и медицинские документы, оправдало Алексея по этому делу.

"Мы знаем об этом деле и сейчас собираем дополнительную информацию. Как только мы получим все необходимые материалы, будет принято решение о дальнейших шагах, - сообщили ТАСС в независимом органе IBU, который отвечает за соблюдение правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом в биатлоне.

Пропуск третьего теста спортсмен объяснил инфекционным отравлением, которое не позволило ему прибыть из Санкт-Петербурга во Владимир, где Слепов должен был находиться согласно его отметке в системе антидопингового контроля ADAMS. Атлет предоставил РУСАДА объяснительную и справки из больницы Петербурга, куда он обратился 30 сентября за медицинской помощью.

Алексей Слепов является трехкратным чемпионом Европы, победителем общего зачета Кубка IBU в сезоне-2013/14, чемпионом России. Он был включен в состав сборной страны для прохождения централизованной подготовки к новому сезону.

Напомним, что в РУСАДА недавно произошла смена руководства, в результате которой агентство возглавили более лояльные госструктурам и менее независимые чиновники.