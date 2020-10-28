Роналду из-за коронавируса пропустит свидание с Месси на футбольном поле

Нападающий итальянского клуба "Ювентус" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду не примет участия в матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА против испанской "Барселоны", где выступает его главный соперник в борьбе за титул лучшего футболиста мира последних лет - аргентинец Лионель Месси.

Как сообщает Football Italia, 35-летний Роналду вновь сдал положительный тест на COVID-19, из-за которого последние две недели пребывает в самоизоляции и уже пропустил три последних матча "бьянконери".

Криштиану заразился коронавирусом в составе сборной Португалии, о положительном тесте стало известно 13 октября. Болезнь у знаменитого футболиста протекает бессимптомно, он вернулся медицинским рейсом в Турин. Итальянские правила отличаются от португальских и позволяют находиться на карантине 10 дней вместо 14, чем он и хотел воспользоваться, однако был обвинен итальянскими властями в нарушении санитарных норм.

Встреча второго тура Лиги чемпионов в группе G между "Ювентусом" и "Барселоной" пройдет 28 октября в Турине.

Криштиану Роналду перешел в "Ювентус" из мадридского "Реала" в 2018-м году за 117 млн евро. В сезоне-2020/21 он забил три мяча в двух матчах Серии A.

Ранее коронавирусом уже переболели такие звезды мирового футбола как Неймар, Златан Ибрагимович, Килиан Мбаппе и Поль Погба.