Стоп-кадр видео AKHMAT GROZNY / Youtube.com Сайд-Хусейн Алханов, сын советника Рамзана Кадырова по спорту Хайдара Алханова, может избежать наказания за нападение в Грозном на главного арбитра матча молодежного первенства России по футболу между командами "Ахмат" и "Спартак" (0:0) Богдана Головко

Стоп-кадр видео AKHMAT GROZNY / Youtube.com

Сайд-Хусейн Алханов, сын советника Рамзана Кадырова по спорту Хайдара Алханова, может избежать наказания за нападение в Грозном на главного арбитра матча молодежного первенства России по футболу между командами "Ахмат" и "Спартак" (0:0) Богдана Головко, информирует Sports.ru со ссылкой на телеграм-канал Baza.

По данным источника, Сайд-Хусейн формально не имеет никакого отношения к молодежке "Ахмата" и является сотрудником службы безопасности взрослой команды, поэтому с юридической точки зрения он присутствовал на игре как болельщик.

Таким образом, санкции в его отношении не попадают под юрисдикцию Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС). Запретить Алханову посещать матчи можно лишь через полицию и суд.

Напомним, что сразу после окончания матча в Грозном судья Богдан Головко, который дебютировал в роли главного арбитра всего неделю назад, подвергся избиению прямо на футбольном поле.

Трансляция матча на ютуб-канале "Ахмата" оборвалась через 19 секунд после финального свистка, когда некий человек направлялся через все поле к арбитру. Что именно происходило дальше, на видео не зафиксировано.

Главного арбитра матча молодёжного чемпионата России между "Ахматом" и "Спартаком" избили.



На видео конфликт только начинается. К арбитру направляются люди. После чего Богдана Головко избили. pic.twitter.com/cz80GPcnla— Soccer365.ru (@soccer365ru) October 23, 2020

"После финального свистка на поле вышли посторонние лица и физически воздействовали на главного судью, нанеся удар в область паха, а затем уходя с поля ударили главного судью по ногам сзади и толкали в спину. Эти же лица зашли в судейскую комнату и выражали свое недовольство выражениями нецензурной формы", - цитирует протокол матча газета "Спорт-Экспресс".

В пресс-службе Российской Премьер-лиги по горячим следам заявили, что на арбитра напал представитель "Ахмата" и пообещали провести тщательное разбирательство, наказав виновных. Клуб в ответном заявлении назвал произошедшее "попыткой воздействия на судью" со стороны болельщика клуба и принес извинения Головко, пообещав провести внутреннее расследование.

Позднее бывший генеральный директор футбольной академии "Рамзан" Хайдар Алханов заявил в интервью "СЭ", что никакого избиения вообще не было.

"Почему говорят, что избили судью? Это неправда", - сказал Хайдар Алханов.

Все уезжают и молчат

Это не первый инцидент с избиением участников футбольного матча молодежных команд в Грозном. В ноябре 2011 года в ходе беспорядков на поле был жестоко избит форвард "Краснодара" Спартак Гогниев. Он получил переломы ребра, носа и сотрясение мозга.

Два годя спустя на матче молодежных составов "Терека" (ныне - "Ахмата") и "Амкара" судья на бровке Муса Кадыров из Грозного избил футболиста пермской команды Илью Кричмара. Судья объяснил свои действия тем, что игрок гостей "что-то сказал о его маме". Глава Чечни Рамзан Кадыров тогда заступился за однофамильца, заявив, что "вообще убил бы Кричмара за такое оскорбление".

Старший тренер молодежной команды "Амкара" Константин Парамонов после избиения его игрока признался, что инциденты на матчах в Грозном происходят регулярно, но "все уезжают и молчат".