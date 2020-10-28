ww.fclm.ru "Локомотив" проиграл "Баварии" в домашнем матче Лиги чемпионов

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Футболисты московского "Локомотива" проиграли мюнхенской "Баварии" в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Во встрече с действующим победителем еврокубка железнодорожники временами смотрелись более чем достойно и могли вырвать призрачную победу, но в итоге не удержали даже ничью.

Матч "РЖД-Арене" в Москве завершился со счетом 2:1 в пользу визитеров, в составе которых точными ударами отметились Леон Горецка (13') и Йозуа Киммих (79'), у "Локомотива" забил Антон Миранчук (70'). На 65-й минуте румынский арбитр Иштван Ковач назначил пенальти в ворота москвичей, но после консультации с ассистентом по VAR отменил это решение.

Почти сразу после гола Миранчука воодушевленный успехом "Локомотив" мог забить снова - Зе Луиш умчался на свидание с голкипером Мануэлем Нойером, но вместо передачи на партнеру на пустой угол пробил сам не попал в створ. Вскоре последовало наказание от "Баварии" в виде гола Киммиха.

С учетом прошлого сезона "Бавария" выиграла в Лиге чемпионов 13-й матч кряду, а "Локомотив" проиграл четвертый домашний матч подряд.

"Перед матчем я говорил, что будет интересно посмотреть, как русская команда будет противостоять лучшему клубу мира. Мы можем городиться всем, кроме результата. Жаль, что не набрали очки. Играли хорошо, было много моментов. Все было как надо - отношение к игре, мотивация, тактическая дисциплина, храбрость и уверенность", - заявил главный тренер железнодорожников Марко Николич.

"Тяжелая, но заслуженная победа. Уверен, что и у других команд нашей группы в Москве будут проблемы. "Локомотив" глубоко защищался и действовал длинными передачами - они доставляли нам проблемы. Думаю, счет 2:1 справедливый, хоть нам и было труднее, чем предполагали до матча", - отметил наставник гостей Ханс-Дитер Флик.

В другой игре группы А футболисты испанского "Атлетико" дома обыграли австрийский "Зальцбург" со счетом 3:2, набрали три очка и вышли на второе место в квартете, где с шестью баллами лидирует "Бавария". У "Локомотива" и "Зальцбурга" после двух игр по одному набранному очку.

В следующем туре москвичи 3 ноября примут на своем поле "Атлетико".

Напомним, что в нынешнем сезоне впервые в истории Лиги чемпионов борьба в основной стадии главного еврокубка проходит с участием сразу трех российских клубов. В среду вторые матчи на групповом этапе проведут "Зенит" и "Краснодар". Их соперниками соответственно будут дортмундская "Боруссия" и лондонский "Челси".