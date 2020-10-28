Матч "Зенита" в баскетбольной Евролиге перенесен по просьбе соперника

Матч регулярного сезона баскетбольной Евролиги между петербургским "Зенитом" и "Панатинаикосом", который должен был состояться в четверг в городе на Неве, перенесен по просьбе греческой команды. Новую дату проведения игры позднее объявит департамент баскетбольных соревнований.

"Панатинаикос" во вторник объявил, что один из игроков команды сдал положительный тест на коронавирус и команда ушла на карантин.

Между тем сам "Зенит" успел провести всего два матча в Евролиге, одержав две победы. После этого команда ушла на карантин по случаю вспышки коронавируса, пропустив игры против испанских "Басконии" (13 октября) и "Валенсии" (15 октября), а также итальянского "Милана" (22 октября).

???? @paobcgr we were in that situation.



So waiting for You next time.



Stay safe. ????????https://t.co/kT1gbfnOOi pic.twitter.com/HmG1iOGT8f— Basketball club Zenit (@zenitbasket) October 28, 2020

Поначалу питерцам присудили технические поражения, но затем изменили регламент турнира, допустив перенос игр из-за пандемии. В итоге с "Валенсией" "Зенит" сыграет 8 декабря, а с "Миланом" - 11 ноября.

Дата матча с "Басконией" будет объявлена в ближайшие дни.