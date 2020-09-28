Армянский футболист Генрих Мхитарян призвал остановить конфликт в Карабахе

Полузащитник итальянской "Ромы" и сборной Армении Генрих Мхитарян высказался об эскалации конфликта в районе Нагорного Карабаха.

Бывший футболист "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед" призвал мировое сообщество остановить кровопролитие и отметил, что жители региона имеют право на безопасность.

"Призываю международное сообщество срочно вмешаться и помочь остановить боевые действия против мирной жизни и безопасности в регионе. У нас есть неотъемлемое право жить на своей родине без угрозы существованию. Наши дети имеют право жить в безопасности и не прятаться в убежищах. Я всегда со своей нацией", - написал Мхитарян в Twitter.

We have an unalienable right to live in our homeland without an existential threat. Our children have the right to live in peace rather than hiding in shelters.



I always stand by my Nation????#ArstakhStrong pic.twitter.com/sxauwsoRcT— Henrikh Mkhitaryan (@HenrikhMkh) September 27, 2020

Минобороны Азербайджана в воскресенье утром заявило, что Армения обстреляла населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, вследствие чего азербайджанская армия начала полномасштабное контрнаступление для защиты мирного населения. Армения заявила, что первым атаковал Азербайджан, начав в 8:00 утра по местному времени воздушную и ракетную атаки.

После начала столкновений обе страны объявили о введении военного положения, Армения ввела режим на всей территории, Азербайджан - в нескольких регионах. Ереван также начал всеобщую мобилизацию мужчин в возрасте до 55 лет.