Борис Скрынник переизбран на пост президента Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) на новый четырехлетний срок, сообщается на официальном сайте организации.

В ходе процедуры переизбрания, которая прошла в понедельник в онлайн-режиме, кандидатура действующего главы ФХМР была поддержана делегатам отчетно-выборной конференции единогласно.

Борис Скрынник возглавляет ФХМР с 2009 года, с 2005 года он является президентом Международную федерацию бенди (FIB).

"Задачи остаются те же - развивать, поднимать российский хоккей с мячом, детское направление, улучшать инфраструктуру в стране. Работы еще непочатый край. Спасибо руководству страны, которое поддерживает нас. Что касается предыдущего четырехлетнего цикла, то нам многое удалось сделать для развития нашего вида спорта", - цитирует чиновника РИА "Новости".

Борис Скрынник переизбран на новый срок в должности президента ФХМР https://t.co/ITjeU1RbAB pic.twitter.com/bQVoCz99of— ФХМР (@rusbandy) September 28, 2020

Кроме того, на конференции был единогласно избран ответственный секретарь ФХМР, им стал Алексей Плешаков, а также состав исполкома и контрольно-ревизионной комиссии организации, в которую вошли Виктор Федько, Олег Тимонин и Александр Ватутин. В состав исполкома, среди прочих, вошли депутат Госдумы РФ и бывший боксер Николай Валуев, а также такие известные тренеры, как Владимир Янко и Сергей Ломанов-старший.