Pixabay.com Определились финалисты плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации

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Клуб "Майами Хит" одержал победу над "Бостон Селтикс" и впервые с 2014 года вышел в финал плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Шестой матч финальной серии Восточной конференции, прошедший в Орландо, завершился со счетом 125:113 в пользу "Майами", который выиграл серию со счетом 4-2.

Самым результативным игроком матча стал центровой "Майами" Бэм Адебайо, набравший 32 очка. В составе "Бостона" 26 баллов записал в свою копилку форвард Джейлен Браун.

В финале "Майами" сыграет с "Лос-Анджелес Лейкерс", который в Западной конференции оказался сильнее "Денвер Наггетс". Серия стартует 30 сентября.

The #NBAFinals presented by YouTube TV are set!@MiamiHEAT/@Lakers Game 1 tips Wednesday night at 9:00pm/et on ABC. pic.twitter.com/HV0RZak6ZZ— NBA (@NBA) September 28, 2020

Это первый случай в истории НБА, когда обе команды, вышедшие в финал, не принимали участие в плей-офф в предыдущем сезоне.

Напомним, что нынешний "коронавирусный" сезон НБА доигрывают без зрителей в спортивном комплексе Disney в Орландо.