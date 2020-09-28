Российская боксерша Ангелина Семенова вызвала на ринг известную телеведущую и певицу Ольгу Бузову, которая намеревается запустить реалити-шоу, где блогеры будут драться с профессиональными боксерами.

В августе на турнире в Казани 26-летняя Семенова потерпела поражение от 21-летней Анны Красноперовой, которая отправила ее в нокаут на 9-й секунде боя.

Этот нокаут стал одним из самых быстрых в истории женского бокса.

"Вызываю тебя, Ольга Бузова! Если ты готова выйти на ринг, то я готова побоксировать с тобой! Надеюсь, что ты не откажешься от своих слов, что готова выйти на ринг против любого и как ты сама сказала, что ты боец по жизни! Ты красивая, а я красивая и сильная. Давай устроим реально крутой бой! Обещаю, сильно бить не буду, но буду бить красиво!" - написала Семенова в Instagram.

На прошлой неделе Бузова предложила генеральному секретарю Федерации бокса РФ Умару Кремлеву создать реалити шоу, в рамках которого профессиональные бойцы должны будут драться со звездами социальных сетей.

Согласно ролику, выложенному в Insragram Кремлевым, Бузова видит себя в роли ведущей этого шоу, а также ринг-герл и судьи.