Бывший тренер по биатлону немец Вольфганг Пихлер помещен в искусственную кому после перенесенного инфаркта, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Bild.

По информации издания, 65-летнему специалисту стало плохо во время велотренировки в германском Рупольдинге, в результате чего он упал на дороге и ударился головой. Пихлер был реанимирован сотрудниками скорой помощи на месте и доставлен в больницу Траунштайна, где врачи поместили его в искусственную кому.

При этом отмечается, что тренер не получил черепно-мозговых травм.

Как сообщает Expressen со ссылкой на Олимпийский комитет Швеции, Пихлер находится в стабильно тяжелом состоянии.

Der frühere #Biathlon-Trainer Wolfgang #Pichler (65) hat beim Radfahren einen Herzstillstand erlitten und befindet sich derzeit im künstlichen Koma. Seine Familie ist „vorsichtig optimistisch", dass er sich wieder erholt. https://t.co/Qo3eBtCLuI— RP Online Sport (@rpo_sport) September 28, 2020

Пихлер работал с российскими биатлонистками с 2011 по 2014 год. В 2019 году специалист завершил тренерскую карьеру и перешел на работу в Олимпийский комитет Швеции.