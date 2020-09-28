Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов занял седьмое место в рейтинге 50 самых продаваемых спортсменов 2020 года, составленном маркетинговой компанией Nielsen на основе пяти критериев: влиятельность, достижения, актуальность, резонанс и доход.

По итогам подсчетов Нурмагомедов набрал 106 баллов, обойдя футболиста Мохаммеда Салаха (103 балла), гонщика Льюиса Хэмилтона (87 баллов), теннисиста Рафаэля Надаля (79 баллов) и других.

Первое место в рейтинге занял нападающий "Барселоны" Лионель Месси (115 баллов). На второй строчке форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду (113 баллов), на третьей - баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс (110).

Ранее в сентябре журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира, где первое место с годовым доходом 126 млн. долларов занял Месси, а второе Роналду (117 млн).