Центральный защитник германского "Зандхаузена" Александр Жиров вызван в сборную России по футболу для подготовки к трем ближайшим матчам, сообщает пресс-служба национальной команды.

29-летний воспитанник барнаульского "Динамо" ранее успел поиграть в России за "Волгарь", "Анжи", "Томь", "Краснодар" и "Енисей".

Тренерский штаб во главе со Станиславом Черчесовым также призвал под знамена сборной игрока обороны столичного "Спартака" Илью Кутепова.

Напомним, что в октябре сборной России предстоит провести три матча в Москве. 8 октября состоится товарищеская игра против команды Швеции, а 11 и 14 октября команда сыграет в рамках группового этапа Лиги наций со сборными Турции и Венгрии.

Тренировки стартуют 3 октября в Новогорске.