Омский "Авангард" впервые стал обладателем Кубка Гагарина

КХЛ / twitter.com

Омский "Авангард" обыграл московский ЦСКА в шестом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и стал обладателем Кубка Гагарина, а также чемпионом России сезона-2020/21.

Шестой раунд противостояния до четырех побед, оказавшийся последним, завершился минимальной победой "ястребов", которые закрыли серию при счете 4-2.

Единственную шайбу на льду дворца в подмосковной Балашихе, где проводит домашние встречи омский клуб, на 20-й минуте забросил Сергей Толчинский.

"Авангард" впервые стал обладателем Кубка Гагарина и седьмым хранителем трофея. До этого омский клуб играл в финале в 2012 и в 2019 годах, уступив московскому "Динамо" (3-4) и ЦСКА (0-4) соответственно. Самым титулованным клубом лиги является казанский "Ак Барс", одержавший три победы в плей-офф.

Самым ценным игроком плей-офф КХЛ признан автор победной шайбы в заключительном матче финальной серии - Сергей Толчинский, который в мае прошлого года перешел в "Авангард" из ЦСКА.

Он также разделил с армейцем Константином Окуловым титул лучшего бомбардира и ассистентами плей-офф КХЛ. Оба форварда набрали по 20 (6+14) очков по системе гол плюс пас. Лучшим снайпером с 12 шайбами стал нападающий ЦСКА Максим Шалунов.

ЦСКА являлся победителем регулярного чемпионата и действующим обладателем Кубка Гагарина.

Эти команды встречались в последнем проведенном финале плей-офф в сезоне-2018/19, тогда армейцы выиграли серию со счетом 4-0 и впервые стали обладателями трофея. В сезоне-2019/20 турнир был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.