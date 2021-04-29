Московский ЦСКА обыграл турецкий "Фенербахче" в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф баскетбольной Евролиги и вновь пробился в "Финал четырех" главного еврокубка

Turkish Airlines EuroLeague / twitter.com

Московский ЦСКА обыграл турецкий "Фенербахче" в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф баскетбольной Евролиги и вновь пробился в "Финал четырех" главного еврокубка.

Встреча в Стамбуле завершилась победой визитеров со счетом 85:68 (17:24, 27:15, 27:11, 14:18). Самым результативными игроком матча стал форвард ЦСКА Уилл Клайберн, в активе которого 34 очка. В составе "Фенербахче" больше всех набрал защитник Нандо Де Коло (22).

Счет в серии до трех побед стал 3-0 в пользу ЦСКА, который пробился в "Финал четырех" девятый раз подряд.

Следующий соперник четырехкратных и действующих чемпионов Евролиги определится в серии "Анадолу Эфес" - "Реал", где после трех игр "Анадолу" ведет 2-1.

По итогам регулярного чемпионата ЦСКА занял второе место и в четвертьфинале армейцам досталась седьмая команда лиги - "Фенербахче".

Борьбу в плей-офф пока продолжает и петербургский "Зенит", который после трех игр уступает победителю "регулярки" - испанской "Барселоне" (1-2).

"Финал четырех" баскетбольной Евролиги состоится с 28 по 30 мая в германском Кельне. Решающие матчи пройдут без зрителей из-за эпидемиологической ситуации. В 2020 году сезон Евролиги был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.