Елена Вяльбе решила начать политическую карьеру под крылом "Единой России"

Пресс-служба президента России

Олимпийская чемпионка и глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе примет участие в праймериз партии "Единая Россия" в Ивановской области.

"Елена Вяльбе сейчас дополнительно проводит большую общественную работу, входит в состав Комитета по лыжным гонкам Международной федерации лыжных видов спорта, занимается вопросами поддержки и развития детского спорта, пропаганды здорового образа жизни. Свои силы и огромный потенциал чемпионка решила попробовать в большой политике. На предварительном голосовании "Единой России" Елена Вяльбе будет избираться по партийному списку", - сообщается на сайте регионального отделения партии .

Предварительное голосование (праймериз) по отбору кандидатов на выборы в Госдуму от "Единой России" пройдет с 24 по 30 мая, а его итоги будут подведены 1 июня.

Давний медийный оппонент Елены Вяльбе, комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев, высмеял намерение главы федерации пойти в политику. По его мнению, прославленна в прошлом лыжница не принесет пользу Ивановской области.

"Если жителям Ивановской области по-настоящему дорог регион, в котором они живут, то, конечно, ее не выберут. Надо исходить из того, какую пользу может принести каждый человек. Давайте будем честными: какое отношение имеет Елена Валерьевна к Ивановской области? Никакого. Мне кажется, в данном случае забота о родном государства где-то в глубине души. Думаю, здесь преследуются какие-то личные интересы: возможная неприкосновенность и так далее", - заявил Губерниев в интервью Sport24 .

"Это абсолютно прагматичная история, которая быстро завершится. Нельзя быть владычицей морской, надо заниматься конкретными делами. Я лишний раз смеюсь и жалею жителей Ивановской области", - добавил комментатор.