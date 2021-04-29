Евгений Гинер

PFC CSKA Moscow / YouTube

Акционеры самарского футбольного клуба "Крылья Советов" не получали предложений о продаже доли актива президенту футбольного клуба ЦСКА Евгению Гинеру, передает "Интерфакс" .

Акционерами клуба являются ГУП Самарской области "Самарская казенная палата" (73,81%) и член совета директоров клуба Андрей Пашков (26,19%). В пресс-службе правительства Самарской области сообщили, что подобных предложений им не поступало, а Пашков и вовсе назвал эту информацию "уткой".

Накануне СМИ написали о том, что летом в руководство самарского клуба могут прийти президент ЦСКА Евгений Гинер, а также генеральный директор московского клуба Роман Бабаев. Причиной тому называется возможная потеря влияния топ-менеджеров после перехода ЦСКА к ВЭБ.РФ.

При этом несколько дней назад ЦСКА распространил заявление о провокациях, "создающих негативный фон вокруг клуба после поражений в чемпионате страны и кубке".

"Армейские болельщики должны быть уверены, что в ПФК ЦСКА нет никакого разлада, междоусобицы и смуты, о которых, судя по всему, мечтают некоторые псевдожурналисты и недоброжелатели клуба. Наоборот, трудности сплотили нас еще больше", - подчеркивалось в заявлении, подписи под которым поставили председатель совета директоров Максим Орешкин, Гинер и Бабаев.

В последних матчах Премьер-лиги армейцы уступили "Сочи" (1:2) и "Спартаку" (0:1), а в Кубке России на стадии 1/4 финала проиграли московскому "Локомотиву" (0:3).

Между тем "Крылья Советов" лидируют в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, набрав в 38 матчах 89 очков. В настоящее время беспроигрышная серия команды насчитывает уже 13 матчей, в 12 из которых самарцы одержали победы.