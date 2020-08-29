Известный футбольный агент Патрик Де Костер, представляющий интересы игрока "Манчестер Сити" Кевина Де Брейне, был арестован в Бельгии, сообщает Daily Mail.

В отношении Де Костера начато расследование, которое было инициировано самим футболистом. Бельгийца многие называют лучшим полузащитником современности - в последнем чемпионате Англии он провел 35 матчей, в которых стал автором 13 забитых мячей и 20 результативных передач.

Возглавляет процесс следственный судья Брюсселя Мишель Клез, который ранее курировал обыски, проведенные в "Стандарде", а также выдвигал обвинение в финансовых договоренностях по трансферам игроков агенту Кристофу Энроте.

Новое расследование связано с периодом, когда Де Брейне выступал за "Вольфсбург" (2014-2015). Де Костер подозревается в отмывании денег и подделке документов. Якобы платежи по контракту Де Брейне с немецким клубом незаконно проводились через Лихтенштейн. За день до ареста Де Костера его дом обыскала федеральная прокуратура.

Осенью 2018 года в Бельгии разгорелся скандал с договорняками и финансовыми махинациями. Тогда полиция провела обыски в офисах "Андерлехта", "Брюгге" и других клубов. Под подозрением даже оказался трансфер полузащитника Софьяна Ханни из "Андерлехта" в московский "Спартак", напоминает sport24.