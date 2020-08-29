canno73 / DepositPhotos Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал лучшее в квалификации седьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Бельгии, проехав круг за 1 минуту 41,252 секунды

canno73 / DepositPhotos

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал лучшее в квалификации седьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Бельгии, проехав круг за 1 минуту 41,252 секунды.

"У меня получилась очень чистая сессия, - приводит слова Хэмилтона Sky Sports. - С каждым кругом машина становилась все быстрее. Это очень важный поул. Проснувшись, узнал о смерти Чедвика Боузмана, и эта новость меня потрясла. Было нелегко собраться, но я хотел провести идеальную квалификацию ради него".

Второе место занял его партнер по команде финн Валттери Боттас (+0,511), третье - голландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" (+0,526). Россиянин Даниил Квят из "Альфа Таури" показал 11-й результат.

QUALIFYING REPORT + HIGHLIGHTS ????



Full story from Spa as @LewisHamilton takes his fifth pole of 2020 ⬇️#BelgianGP ???????? #F1 https://t.co/zRS8BNo1wf— Formula 1 (@F1) August 29, 2020

Отметим, что впервые с 2014 года оба пилота "Феррари" не смогли квалифицироваться в первой десятке: монегаск Шарль Леклер займет на стартовой решетке 13-е место, немец Себастьян Феттель - 14-е. Гонка Гран-при Бельгии состоится в воскресенье, начало - 16:10 по московскому времени.