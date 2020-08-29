Эксперты УЕФА назвали символическую сборную Лиги чемпионов минувшего сезона. Наибольшее представительство у победителя турнира "Баварии" - девять игроков. Тремя футболистами обозначен финалист завершившегося розыгрыша "Пари Сен-Жермен".

УЕФА впервые с момента учреждения символических сборных года (сезон-2013/14) не включил в команду пятикратного обладателя "Золотого мяча" Криштиану Роналду из туринского "Ювентуса", гол которого болельщики признали самым красивым в турнире.

Полностью символическая сборная Лиги чемпионов по итогам сезона-2019/20 выглядит следующим образом:

вратари: Мануэль Нойер ("Бавария"), Ян Облак ("Атлетико") и Антони Лопеш ("Лион"),

защитники: Альфонсо Дэвис, Джошуа Киммих, Давид Алаба (все - "Бавария"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Дайо Упамекано ("Лейпциг") и Анхелиньо ("Манчестер Сити" и "Лейпциг"),

полузащитники: Тьяго Алькантара, Леон Горецка, Томас Мюллер (все - "Бавария"), Кевин де Брёйне ("Манчестер Сити"), Уссем Ауар ("Лион"), Марсель Забитцер ("Лейпциг"), Маркиньос ("Пари Сен-Жермен") и Алехандро Гомес ("Аталанта", Италия),

нападающие: Серж Гнабри, Роберт Левандовски (оба - "Бавария"), Килиан Мбаппе, Неймар (оба - "Пари Сен-Жермен"), Лионель Месси ("Барселона") и Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити").