Владельцы французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" одобрили приобретение у испанской "Барселоны" аргентинского нападающего Лионеля Месси при соблюдении определенных экономических параметров, сообщает испанский Sport.es.
Парижане уверены в успехе кампании по трансферу Месси. Они полагают, что им удастся убедить аргентинца и договориться с каталонцами. В контракте 33-летнего футболиста с "Барселоной" указана сумма отступных в размере 700 млн евро.
В "Пари Сен-Жермен" полагают, что приобретение Месси позволит сохранить в команде бразильца Неймара и француза Килиана Мбаппе, а также создать мощное атакующее трио.
Спортивный директор "Пари Сен-Жермен" Леонардо в ближайшее время напрямую свяжется с окружением Месси, чтобы узнать о ситуации и подтвердить полную заинтересованность клуба в игроке. В "Пари Сен-Жермен" уверены, что "Манчестер Сити" не сможет конкурировать с ними в споре за Месси.
После разгромного поражения в 1/8 финала Лиги чемпионов от "Баварии" (2:8) Месси сообщил руководству "Барселоны" о желании уйти из клуба.
#PortadaSPORT ????
???????? Messi pide ahora negociar su salida
❌ El Barça no hará canjes con el City https://t.co/GtzgKdWkoZ— Diario SPORT (@sport) August 28, 2020