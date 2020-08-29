Новак Джокович
 
Новак Джокович
zhukovsky / DepositPhotos

Первая ракетка мира серб Новак Джокович и ряд других теннисистов планируют создать новую структуру, призванную защищать интересы игроков, сообщает New York Times.

Джокович и 21-й номер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов американец Джон Изнер уже покинули посты в совете игроков АТР, который возглавлял серб.

Новое объединение получило название Ассоциация профессиональных игроков в теннис (PTPA), но пока его точные задачи и функции неизвестны. Предполагается, что организация будет отстаивать интересы теннисистов из топ-500 рейтинга АТР в одиночном разряде и из топ-200 парного рейтинга.

"Цель PTPA не в том, чтобы заменить ATP, а в том, чтобы предоставить игрокам структуру самоуправления, которая не зависит от ATP и напрямую реагирует на потребности и интересы игроков", - говорится в документе, который был разослан теннисистам.

Джокович и Поспишил рассматривают PTPA как организацию, которая будет представлять интересы теннисистов своих членов в вопросах распределения доходов, дисциплинарных мер, переездов и страхования.

Джокович и Поспишил планируют совместно руководить ассоциацией в течение двух лет, в правление PTPA могут быть избраны до девяти человек.