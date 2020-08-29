Первая ракетка мира серб Новак Джокович и ряд других теннисистов планируют создать новую структуру, призванную защищать интересы игроков, сообщает New York Times.

Джокович и 21-й номер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов американец Джон Изнер уже покинули посты в совете игроков АТР, который возглавлял серб.

Новое объединение получило название Ассоциация профессиональных игроков в теннис (PTPA), но пока его точные задачи и функции неизвестны. Предполагается, что организация будет отстаивать интересы теннисистов из топ-500 рейтинга АТР в одиночном разряде и из топ-200 парного рейтинга.

"Цель PTPA не в том, чтобы заменить ATP, а в том, чтобы предоставить игрокам структуру самоуправления, которая не зависит от ATP и напрямую реагирует на потребности и интересы игроков", - говорится в документе, который был разослан теннисистам.

NYT'nin haberine göre, Djokovic ve Pospisil ATP'de oyuncuların gücünün (turnuvalara kıyasla) yetersiz olması sebebiyle 'Profesyonel Tenis Oyuncuları Birliği'ni (PTPA) kuruyor.



PTPA erkek oyuncuları (teklerde ilk 500, çiftlerde ilk 200) temsil edecek.https://t.co/i7DJYKgU1z— Gökalp Taşkesen (@gokotaskes) August 29, 2020

Джокович и Поспишил рассматривают PTPA как организацию, которая будет представлять интересы теннисистов своих членов в вопросах распределения доходов, дисциплинарных мер, переездов и страхования.

Джокович и Поспишил планируют совместно руководить ассоциацией в течение двух лет, в правление PTPA могут быть избраны до девяти человек.