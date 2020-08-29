Российский судья Алексей Еськов не прошел проверку на полиграфе, на которую он был приглашен после матча первого тура чемпионата России по футболу между "Спартаком" и "Сочи", сообщает "Спорт-Экспресс".

По информации издания, в отношении арбитра в скором времени будет проведено дополнительное расследование. Существует вероятность пожизненного отстранения арбитра от профессиональной судейской деятельности.

Встреча "Спартак" - "Сочи" состоялась 9 августа, матч завершился со счетом 2:2, оба гола гости забили после сомнительных пенальти. Главным арбитром матча был Василий Казарцев, а Еськов отвечал за систему видеоассистента рефери.

После матча владелец "Спартака" Леонид Федун заявил, что снимет свою команду с турнира из-за судейской ошибки, повлиявшей на результат встречи, но затем передумал.

12 августа экспертно-судейская комиссия признала назначение второго одиннадцатиметрового ошибочным, а Еськов и Казарцев были приглашены для прохождения проверки на полиграфе.

По итогам проверки РФС заявил, что оба арбитра успешно прошли ее, Казарцев был отстранен на неопределенный срок, а в отношении Еськова санкций не последовало, что выглядело очень удивительно.