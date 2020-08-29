В стартовом матче шестого тура чемпионата России по футболу "Спартак" в Москве со счетом 2:1 обыграл тульский "Арсенал". В составе столичного клуба мячи забили Александр Соболев (41') и Самюэль Жиго (45+3'), у гостей отличился Даниил Хлусевич (36').
Перед самым перерывом за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник "Арсенала" Даниил Лесовой (45').
На 57-й минуте в составе хозяев вместо Зелимхана Бакаева в игру вошел Гус Тил, но уже через семь минут полузащитник получил травму и не смог продолжить встречу. Его заменил Остон Урунов, для узбекистанца этот матч стал дебютным за красно-белых.
"Сейчас рано смотреть на таблицу, мы хотим идти от игры к игре, побеждать в каждом матче, - сказал главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско. - Какие-то игры даются легче, какие-то тяжелее, сегодня был тяжелый матч, но мы его выиграли. Казалось бы, не будь удаления, мы могли сегодня не победить. В матче с "Сочи" мы заслуживали победы, а сегодня, возможно, мы заслуживали ничьей, но счет на табло, футбол такой".
После этой победы "Спартак" (14 очков) поднялся на первое место в турнирной таблице российского первенства, опередив петербургский "Зенит" (12), которому в воскресенье предстоит гостевая игра против "Локомотива" (7).
Третья. Победа. ПОДРЯД!!!#СпартакАрсенал - 2:1 (2:1)
Голы: Соболев (‘41), Жиго (‘45) pic.twitter.com/sv1MCVlz3b— ФК "Спартак-Москва" (@fcsm_official) August 29, 2020