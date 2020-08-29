Фото: HUNNY BUNNY_SM / youtube.com В стартовом матче шестого тура чемпионата России по футболу "Спартак" в Москве со счетом 2:1 обыграл тульский "Арсенал". В составе столичного клуба мячи забили Александр Соболев (41') и Самюэль Жиго (45+3'), у гостей отличился Даниил Хлусевич (36')

Фото: HUNNY BUNNY_SM / youtube.com

В стартовом матче шестого тура чемпионата России по футболу "Спартак" в Москве со счетом 2:1 обыграл тульский "Арсенал". В составе столичного клуба мячи забили Александр Соболев (41') и Самюэль Жиго (45+3'), у гостей отличился Даниил Хлусевич (36').

Перед самым перерывом за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник "Арсенала" Даниил Лесовой (45').

На 57-й минуте в составе хозяев вместо Зелимхана Бакаева в игру вошел Гус Тил, но уже через семь минут полузащитник получил травму и не смог продолжить встречу. Его заменил Остон Урунов, для узбекистанца этот матч стал дебютным за красно-белых.

"Сейчас рано смотреть на таблицу, мы хотим идти от игры к игре, побеждать в каждом матче, - сказал главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско. - Какие-то игры даются легче, какие-то тяжелее, сегодня был тяжелый матч, но мы его выиграли. Казалось бы, не будь удаления, мы могли сегодня не победить. В матче с "Сочи" мы заслуживали победы, а сегодня, возможно, мы заслуживали ничьей, но счет на табло, футбол такой".

После этой победы "Спартак" (14 очков) поднялся на первое место в турнирной таблице российского первенства, опередив петербургский "Зенит" (12), которому в воскресенье предстоит гостевая игра против "Локомотива" (7).