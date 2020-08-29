vverve / DepositPhotos Матч за Суперкубок УЕФА, который запланирован в Будапеште на 24 сентября, может не состояться из-за ограничительных мер по борьбе с распространением коронавируса в Венгрии

vverve / DepositPhotos

Матч за Суперкубок УЕФА, который запланирован в Будапеште на 24 сентября, может не состояться из-за ограничительных мер по борьбе с распространением коронавируса в Венгрии, сообщает The Times.

Правительство Венгрии с 1 сентября ограничит въезд в страну для иностранцев для борьбы с коронавирусом. В матче за Суперкубок УЕФА должны сыграть немецкая "Бавария", выигравшая Лигу чемпионов, и испанская "Севилья", ставшая победителем Лиги Европы. Союз европейских футбольных ассоциаций ранее планировал провести эту встречу со зрителями.

Введенные венгерским правительством ограничения ставят под вопрос возможность проведения матча в Будапеште, так как иностранным гражданам будет запрещен въезд на территорию Венгрии без обоснованной причины. Исключения будут действовать только для отдельных групп иностранцев.

Граждане Венгрии после возвращения должны будут самоизолироваться на 14 дней или до тех пор, пока они не предоставят два отрицательных теста на коронавирусную инфекцию.

Суперкубок УЕФА - разыгрывается в одном матче, в котором встречаются победители Лиги чемпионов и Лиги Европы. За трофей спорят с 1972 года, до 1997 года победитель выявлялся в двухматчевом противостоянии.

На 28 августа в Венгрии выявлено 5511 случаев заражения коронавирусом, 614 человек умерли от инфекции, 28 августа было зафиксировано 132 новых заболевших.