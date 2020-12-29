Непобежденный боксер-чемпион Артур Бетербиев заразился коронавирусом

Artur Beterbiev / instagram.com

Чемпион мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев сообщил о заражении коронавирусом.

Его поединок с немцем Адамом Дайнесом, который должен был состояться 30 января в Москве, перенесен на неопределенный срок.

"Дорогие друзья! К сожалению, у меня обнаружен коронавирус. Поэтому мой бой с Адамом Дайнесом, назначенный на 30 января, скорее всего, будет перенесён на неопределённое время. Я постараюсь поскорее выздороветь и вернуться в строй. Надеюсь на ваше понимание и поддержку", - написал Бетербиев на своей странице в Instagram.

Бой между Бетербиевым и Дайнесом изначально должен был состояться в октябре, но россиянин получил травму. Затем поединок перенесли на 11 декабря, но также не состоялся в намеченные сроки.

В активе 35-летнего Бетербиева 15 побед (15 - нокаутом) и ни одного поражения. У 29-летнего Дайнеса 19 побед (10 - нокаутом), одно поражение и одна ничья.