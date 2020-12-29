Российские биатлонисты неожиданно для себя выиграли "Рождественскую гонку" в Рупольдинге

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Российские биатлонисты Евгения Павлова и Матвей Елисеев выиграли традиционную "Рождественскую гонку", которая в этом году из-за коронавирусных ограничений прошла на биатлонном стадионе в германском Рупольдинге. В соревнованиях не принимали участия французские и норвежские биатлонисты.

Смешанный дуэт из России в понедельник победил в масс-старте и закрепил успех в гонке преследования, допустив всего два промаха на восьми рубежах. Павлова и Елисеев финишировали с результатом 33 минуты 6,4 секунды.

Второе место завоевали немцы Франциска Пройс и Симон Шемп (+ 7,1 секунды; 3 промаха), третьими финишировали их соотечественники Дениз Херманн и Бенедикт Долль (+25,1; 4).

"Для нас это большой сюрприз. Нам удалось отработать несколько рубежей на ноль, что тоже очень здорово. Мы здесь были без команды, поэтому волновались, но выглядели здорово. Для нашего коллектива это отличная победа. Было очень трудно, тут сложная погода, свежий снег, ветер постоянно менялся на рубеже", - сказал Елисеев в эфире "Матч ТВ" .

Елисеев и Павлова не оставили шансов конкурентам в рождественской гонке ????????????????????????



Лови главный биатлонный финиш этого декабря ???? pic.twitter.com/NNaxaE4I9d — Матч ТВ (@MatchTV) December 28, 2020

"Я впервые участвую в таких гонках. Хочу сказать спасибо партнеру за хорошую гонку и точную стрельбу. Это большой праздник для нас, для тренеров, для зрителей", - добавила Павлова.

"Рождественская гонка" является коммерческим стартом, российские биатлонисты последний раз побеждали на этом турнире в 2017 году. В прошлом году чемпионами были норвежцы Марте Олсбю-Ройселанн и Ветле Шостад Кристиансен.

Из Рупольдинга Павлова, Елисеев и тренер Алексей Волков поедут в Рамзау и будут готовиться к январским этапам Кубка мира. На этом турнире россияне не знают побед на протяжении 39 гонок.