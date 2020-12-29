Овчинников и Онопко покинули тренерский штаб футбольного клуба ЦСКА

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Ветераны сборной России по футболу Сергей Овчинников и Виктор Онопко покинули тренерский штаб московского клуба ЦСКА. Как сообщает пресс-служба армейцев, специалисты покинули команду в связи с истечением срока контрактов.

"ЦСКА благодарит Сергея Ивановича (Овчинникова) и Виктора Савельевича (Онопко) за плодотворную работу и желает им удачи в дальнейшей карьере", - говорится в заявлении клуба.

51-летний Онопко входил в тренерский штаб ЦСКА с 2009 года, 50-летний Овчинников присоединился к армейцам в 2014 году и исполнял обязанности наставника команды в отсутствие нынешнего главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко.

По неофициальной информации, причиной кадровых решений стал конфликт Овчинникова и Онопко с Гончаренко, причем старший тренер армейцев не стеснялся публично критиковать главного. Таким образом, расставание с "ренегатами" можно расценивать как жест поддержки нынешнему главе штаба, под которым в нынешнем сезоне не раз качалось кресло.

⚡ В связи с истечением срока контрактов #ЦСКА покинули Сергей Овчинников и Виктор Онопко.



ПФК ЦСКА благодарит Сергея Ивановича и Виктора Савельевича за плодотворную работу и желает им удачи в дальнейшей карьере!https://t.co/cODzmp3I5R pic.twitter.com/lPcFl4BAL0 — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) December 29, 2020

Вместе с тренерским штабом ЦСКА Онопко трижды выигрывал золото чемпионата России, дважды завоевывал Кубок страны и трижды Суперкубок. Овчинников дважды становился с командой чемпионом России и дважды выигрывал Суперкубок страны.

За национальную сборную ветераны провели 109 и 35 матчей соответственно.

ЦСКА после 19 туров занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ) с 37 очками в активе.