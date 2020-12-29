"Динамо" разгромило "Спартак" в московском хоккейном дерби

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Столичное "Динамо" разгромило "Спартак" в московском дерби регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча на "ЦСКА Арене", где в последнее время проводят домашние матчи красно-белые, завершилась поражением хозяев льда со счетом 0:6.

У победителей хет-триком отметился чех Дмитрий Яшкин, по шайбе забросили Андрей Миронов, Михал Чайковски и Вадим Шипачев. Вратарь "Динамо" Александр Еременко выиграл свою пятую встречу подряд и второй раз в сезоне отстоял "на ноль", отразив 39 бросков.

Капитан "Динамо" Шипачев добавил к голу три передачи и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров сезона с 46 очками (14+32) по системе гол плюс пас. С 713-ю карьерными очками Вадим вошел в пятерку лучших бомбардиров отечественного хоккея, обойдя Сергея Макарова (710).

Столичное дерби не обошлось без традиционных драк и стычек. Динамовцы набрали в них 34 минут штрафа, спартаковцы - 30.

Чуть коньками потолок не поцарапал ???? pic.twitter.com/nBEhEtlGPO — HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) December 28, 2020

Бело-голубые набрали 52 очка в 40 матчах и занимают четвертую строчку Западной конференции, "Спартак" с 44 баллами идет седьмым.