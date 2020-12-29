В Кабардино-Балкарии в возрасте 21 года ушел из жизни российский сумоист Джамбулат Хатохов, которого в детстве внесли в Книгу рекордов Гиннеса как самого сильного мальчика в мире

gubzhev_betal / Instagram

В Кабардино-Балкарии в возрасте 21 года ушел из жизни российский сумоист Джамбулат Хатохов, которого в детстве внесли в Книгу рекордов Гиннеса как самого сильного мальчика в России, а потом и в мире. Об этом в Instagram сообщил тренер юниорской сборной страны по мас-рестлингу Бетал Губжев.

"Ушел из жизни рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, первый сумоист Кабардино-Балкарской Республики Джамбулат Хатохов. Соболезную родным и близким", - написал Губжев.

Причина смерти мужчины не раскрывается. По данным СМИ, у него были проблемы с почками.

В 2003 году в три с половиной года Джамбулат Хатохов был внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой и сильный мальчик в мире для своего возраста. Тогда он был на голову выше сверстников, весил 48 килограммов и носил обувь 32 размера.

При этом богатырь обладал уникальной силой, а врачи подтверждали абсолютное здоровье воспитанника младшей группы детского сада, легко играющего пудовыми гирями.

Всенародная слава пришла к Джамбулату после участия в телевизионной программе "Большая стирка", позднее сюжет о нем сняли журналисты из Германии.

К семи годам он весил уже 115 килограммов, в тринадцать - около 180, а к 17 годам его вес достиг 230 килограммов.