Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" объявил об отставке главного тренера Томаса Тухеля

Sandro Halank / wikimedia.org

Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" объявил об отставке главного тренера Томаса Тухеля, чей контракт истекал в мае 2021 года. Руководство команды приняло это решение "после тщательного анализа спортивной ситуации".

По данным СМИ, немецкий специалист получит за расторжение контракта около 7 миллионов евро.

"Хотел бы поблагодарить Томаса Тухеля и его сотрудников за все, что они привнесли в клуб. Томас вложил в работу много страсти и энтузиазма. Мы будем помнить все лучшие моменты, которые пережили вместе. Желаю ему всего наилучшего в будущем", - заявил президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи.

Communiqué du club — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 29, 2020

Томас Тухель, которому в августе исполнилось 47 лет, возглавляет "ПСЖ" с 2018 года. Под его руководством столичная команда дважды стала чемпионом Франции, а также дошла до финала Лиги чемпионов в сезоне-2019/20. Ранее специалист тренировал немецкие "Майнц" и дортмундскую "Боруссию".

В последнем матче под руководством этого тренера 23 декабря "ПСЖ" со счетом 4:0 разгромил на своем поле "Страсбур" в матче 17-го тура чемпионата Франции. Парижане занимают третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Лиона" лишь на 1 очко.