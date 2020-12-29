Полузащитник казанского футбольного клуба "Рубин" Хвича Кварацхелия заявил, что не планирует долгое время выступать в России

Анна Нэсси / wikimedia.org

Полузащитник казанского футбольного клуба "Рубин" Хвича Кварацхелия заявил, что не планирует долгое время выступать в России и заинтересован в переходе в европейский футбольный клуб. Он может сменить команду и чемпионат уже после Нового года.

"Не могу обещать, что сменю команду зимой, но есть предложение и переговоры ведутся. Сейчас не могу дать точного ответа, у клуба есть позиция по этому поводу", - заявил Кварацхелия в эфире Первого канала Грузии .

"Конечно, я хочу играть в Европе. Мой приоритет - играть в отличный футбол. И естественно, я не собираюсь оставаться в России надолго. В Европе много хороших лиг и команд", - добавил он.

По данным СМИ, интерес к футболисту проявляют сразу три клуба итальянской Серии А - "Торино", "Удинезе" и "Сассуоло".

19-летний Хвича Кварацхелия выступает в "Рубине" с июля 2019 года. В текущем сезоне футболист провел 16 матчей, в которых забил два мяча и отдал пять результативных передач.

⭐️ 2020 წლის საუკეთესო ფეხბურთელი - ხვიჩა კვარაცხელია.



???????? The Best Georgian Men's Player - Khvicha Kvaratskhelia#GffAwards2020@fcrk pic.twitter.com/DaBa9NF1Pk — Georgia • GFF (@GeorgiaGff) December 29, 2020

Во вторник хавбека, который ранее выступал за московский "Локомотив", "Рустави" и "Динамо" (Тбилиси), признали лучшим игроком Грузии в 2020 году. За национальную сборную своей страны он провел пять матчей и отметился одним голом.